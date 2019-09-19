Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi göreve başladı

Dr. Hamdullah Şevli tarafından Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimliğine atanan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden göreve başladı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından başhekim olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, eski başhekim Prof. Dr. Cengiz Demir'den görevi devralarak iş başı yaptı. Devir teslim töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Prof. Dr. Cengiz Demir'e yaptığı hizmetlerinden dolayı plaket vererek, "Hastanemize çok ciddi katkıları olan, hastanemizin bazı eksik kısımlarının yapımında imzası olan, ayrıca Van'a da katkısı olan Cengiz Hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Başhekim İliklerden ise, Prof. Dr. Cengiz Demir'in hastaneye çok büyük hizmetler yaptığının altını çizerek, "Hastalar ve hasta yakınları tarafından da çok sevilen hocamıza bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Demir, 21 yıl gibi uzun bir süre Van'da çalıştığını ve bu şehre hizmet ettiğini ifade ederek, "Tüm ekibimizle gece gündüz çalışarak Van halkına hizmet ettik. Buradan giderken gözüm arkada kalmayacak. Çünkü bu görevi daha önce yöneticilik yapmış ve yöneticiliği esnasında başarılara imza atmış bir kardeşime teslim ediyorum. İnşallah hastanemizi buradan alıp daha iyi yerlere taşıyacaktır" şeklinde konuştu.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.