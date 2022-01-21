İhlas Haber Ajansı

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Düşük tehlikesi olan kadın ambulans helikopterle sevk edildi

Van’ın Çatak ilçesinde düşük tehlikesi bulunan hasta, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde düşük tehlikesi bulunan hasta, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.


Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan 33 yaşındaki Emine Alptekin'in kanaması ve düşük riski artınca il merkezine sevkine karar verildi. Olumsuz hava şartları ve hastanın ciddiyeti göz önüne tutularak İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans helikopter sevk edildi. İlçe merkezinden alınan hasta kadın, ambulans helikopterle Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

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