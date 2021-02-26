“Düşünen, Tasarlayan, 3D Üreten Çatak” projesi tamamlandı

Van'ın Çatak ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Düşünen, Tasarlayan, 3D Üreten Çatak” adlı teknik destek projesinin eğitimi tamamlandı.

İlçe Proje Birimi tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan proje eğitimleri, Çatak Belediye Başkanlığının konferans salonunda kamu kurumlarında çeşitli birimlerde görev yapan 30 personelin katılımıyla 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Açıklamalarda bulunan İlçe Proje Koordinatörü Fatma Çelebi, “3D yazıcılar, fikirleri sonuca dönüştürmeye yarayan bir araçtır. 3D yazıcılar ile ilgili verilen eğitimlere katılan personelde teknoloji çağını yakalayabilmeyi, bilgiyi tecrübeye dönüştürmede yetkin ve beceri sahibi olmayı hedefliyoruz. Bunun için ilk etapta ilçemizde görevli olan 30 personele eğitim vermeyi seçtik. Daha sonra ilçemizdeki öğrenim çağındaki, meraklı ve hayal gücü¨ sınırsız çocuklarımız için eğitimler vereceğiz. 3D yazıcılar okullara girdikten sonra öğrencilerin fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler bir hücrenin yapısını 3D yazıcıyla basabilir, bir organı birebir kopyalayarak üretebilirler. Ayrıca, çocukların hayal dünyasına sınırlama getirmeden kendileri ne istiyorlarsa onu tasarlayıp üretebilecekler. Yaşamın her aşamasında olduğu gibi eğitim sistemine de yansıyan teknolojik değişimlerden öğretmenler de haberdar edilmeli, değişen ve gelişen araç ve gereçleri kullanım becerileri artırılmalıdır. İlçe Proje Ekibimize her zaman için desteklerini sunan Kaymakamımız Mehmet Erdem Akbulut'a, Çatak Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan'a ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.