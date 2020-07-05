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(Düzeltme) Karşı yönden gelen araca yol vermek isterken çaya yuvarlandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen araca yol vermek isterken çaya yuvarlandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen araca yol vermek isterken çaya yuvarlandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Bahçesaray Çayı'nın çıkış bölgesinde meydana geldi. Piknik için geldikleri bölgeden ayrılan T. Y. yönetimindeki otomobil yolun dar olmasından dolayı karşı yönden gelen araca yol vermek isterken çaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile A.Y., A.B. ve E.Y. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla çayın içerisindeki bir kayaya takılarak durabilen otomobilin içerisindekiler çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Çaydaki otomobil ise iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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