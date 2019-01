(Düzeltme) Vali Bilmez göreve başladı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerine atanan Mehmet Emin Bilmez, “Van'ın güvenlikle, asayişle, terörle anılan bir il değil; turizmle, doğal güzellikleriyle, sanayisiyle anılan bir kent olması için çalışacağız” dedi.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle karşılanan Vali Mehmet Emin Bilmez, valilik girişinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Bilmez, “En büyük acıları yaşasa da ayakta kalmayı bilen kadim şehrimiz Van'da, onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Tarihi ve doğal zenginliğiyle yüreği büyük insanların yaşadığı bu topraklarda hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumlulukla hizmet edeceğimi belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedefine odaklı, büyüyen bir Van ve Türkiye için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz. Van halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız. ‘Halka hizmet Hakk'a hizmettir', ‘insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' ilkelerini düstur edinerek; bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Vanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız” dedi.

"Bizler Van halkının hizmetkarlarıyız"

İnsanı merkeze koyan, ayrım yapmadan, diğerkâmlık duygularıyla Van'ın geleceğine katkı yapmak için ellerinden geleni yapacağını dile getiren Bilmez, “Bizler iradenin asıl sahibi olan Van halkının hizmetkârlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Van bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Vanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız. Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaların aynı titizlikle takip edeceğiz. Bu kapsamda ilimizin gündeminde olan; Van çevre yolu, OSB Lojistik Üssü, yeni şehir stadyumu, Atıksu Arıtma Tesisi, Kent İçi Ulaşım Mastır Planı ve Hafif Raylı Sistem, mevcut katı atık tesisinin rehabilitasyonu ve yeni katı atık tesisi yapımı, yeni hükümet konakları ve emniyet hizmet binaları yapımı, cazibe merkezi programı kapsamında başlayacak yeni yatırımlar, il merkez ve ilçelerimizin yol, kanalizasyon, altyapı eksiklikleri gibi çalışmaları başlatmak ve başlamış olanları da süratle tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için özel projeler hayata geçireceğiz"

Makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşların arasında olmaya önem vereceklerinin altını çizen Bilmez, “Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Ayrıca, nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan ilimizde, çocuklarımız ve gençlerimiz için özel projeler hayata geçirecek ve onların geleceğe daha umutlu ve güvenle bakmalarına destek olacağız. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Van ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle atanmış gibi değil adanmış gibi çalışacağız. Bölgesinin cazibe merkezi olan ilimizi daha yaşanabilir bir marka şehir yapma yolunda milletvekillerimiz başta olmak üzere belediyeler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın ve medya kuruluşları ile sürekli beraber çalışacak ve Van'ı 2023 Türkiye'sine birlikte hazırlayacağız” diye konuştu.

Van'ın genç nüfus oranının yüksek olduğunu belirten Vali Bilmez, “Van'ın, Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan bir genç nüfus var. Genç nüfus denildiği zaman akla ilk olarak eğitim ve spor geliyor. Eğitim konusunda ciddi çalışmalar yürütmek durumundayız. Arkadan gelen yoğun bir genç nüfus var ve bu genç nüfusun iyi eğitim alabilmesi için eğitime her alandan daha fazla önem göstereceğiz. Van'ımızı gelecekte daha iyi noktaya taşımak için bu konuda özel gayret sarf edeceğiz. Spor konusunda da elbette bu genç nüfus bizi yeni yatırımlara ve faaliyetlere yöneltecek. Spora yabancı değiliz. Ben kendimde sporu seven bir kişiyim. Tabi profesyonel futbol doğrudan devletin destekleyeceği bir alan değil. Ancak her alanda spor yapan bir Van için kolları sıvayacağız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, kötü emelli kişilerden uzak tutmak için elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız” dedi.

Depremde ciddi anlamda hasar gören Van'ın; devletin ve hükümetin ciddi yatırımları ile kısa sürede ayağa kalktığını vurgulayan Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van ile hiç bağım kopmadı. Van'da yaşanan acıları, güzellikleri hep takip ettik. Vanlılar üzüldüğünde biz de üzüldük, Vanlılar sevindiğinde biz de sevindik. Van; yaşadığı depremle ciddi anlamda hem yıkıldı hem hasar gördü. Ama devletimiz o yarayı çok hızlı bir şekilde sardı. Bu deprem yaralarının sarılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerimizin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Van sadece coğrafi anlamda bir deprem yaşamadı. Daha önce huzur adası olan, herkesin barış içerisinde yaşadığı Van'da maalesef üzücü olaylar da meydan geldi. Van'ın güvenlikle, asayişle, terörle anılan bir il değil; eskisi gibi herkesin kardeşçe yaşadığı, turizmle, doğal güzellikleriyle, sanayisiyle anılan bir kent olmasını temenni ediyorum. Van halkının, o eski Van özlemi içinde olduğunu biliyorum. İnşallah her kesimle el ele verip, Van'ı huzurlu, güvenilir, yaşanabilir, göç veren değil göç alan bir kent olması için çalışacağız. Bu anlamda bu görevin hem şahsım hem de Vanlılar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Vali Bilmez, yaptığı açıklamanın ardından tebrikleri kabul etti.