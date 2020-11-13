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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 25 yaralı

VAN (İHA) – Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

VAN (İHA) – Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerindeki Çakırbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs hurdaya dönerken, içerisindeki göçmenlerden ilk belirlemelere göre 2'si hayatını kaybetti, organizatör olan sürücüyle birlikte 25 kişi de yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yol kenarında ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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