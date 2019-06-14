Edremit Anadolu Lisesi öğrencilerin resim sergisi

Edremit Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Van-Şişli Öğretmenevi'ndeki resim sergisine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, şube müdürü İsmet Samsa'nın yanı sıra Edremit Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Feyat Erdemir, Burcu Şahin, Ercan Ulutaş, okul müdürü Münir Kıyat, okulda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Güneşli ve güzel bir havada Van-Şişli Öğretmenevi'nin bahçesinde açılan resim sergisinde öğrenciler yaptıkları resimleri sergilemenin heyecanını yaşarken, resim öğretmenleri ise tuvale yansıyan renklerde anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri yorumladılar.

Resim sergisi ile ilgili açıklama yapan okul müdürü Münir Kıyat, "Bugün 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzellikleri ile zorlukları ile iyi kötü hatıraları ile bir yılı daha geride bırakırken, Edremit Anadolu Lisesi olarak resim konusunda yetenekli öğrenciler yaptıkları resimleri sergilemenin heyecanını yaşıyoruz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Edremit ilçe milli eğitim müdürü İhsan Keskin'e, okul aile birliğinin değerli üyelerine öğrencilerimize öğretmenlerimize ve velilerimize şükranlarımı sunarım. Biz eğitimciler okulun başı demeden, okulun sonu demeden her zaman için güzel işler yapmak, gerektiğinde de bunları sizlerle paylaşmak ve sergilemek zorundayız. Artık okul bitti tatil başlıyor. Tüm öğrencilerimize ve ailelerine güzel bir tatil geçirmelerini dilerim. Ancak tatil bile olsa yapılacak güzel ve faydalı işler yapılmasını hassaten tavsiye ederim, hepinize saygılar sunarım" dedi.

Yaptıkları resimler ile dikkatleri üzerine çeken Nisa Geyik ise, "Küçüklüğümden beri resim yapmaya hep ilgim oldu. Sürekli bir şeyler karaladım. Tabiri caizse fırçayı elimden hiç bırakmadım. Tabi öğretmenlerimiz sayesinde kendimi sürekli geliştirmeye gayret ettim. Artık yaptığım resimler sergilenmeye değer bulunuyor. Bu da beni hem çok mutlu ediyor hem de bana yeni ve daha güzel resimler yapma noktasında özgüven sağlıyor" dedi.

Etkinlik okul öğrencilerinin ve öğretmenlerin çektikleri aile hatıra fotoğrafı ile sona erdi.