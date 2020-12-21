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Edremit Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüse yakalandığını duyurdu.


AK Parti'li Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak korona virüse yakalandığını belirtti. Başkan Say, “Kıymetli dostlar, son yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecine evde devam etmekteyim. Bu nedenle bir süre aranızda bulunamayacağım. Sağlıkla ve huzurla kalın. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

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