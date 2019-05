Edremit Belediye Başkanı Say: “Edremit'i daha ileriye taşıyacağız”

Van'ın merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit ilçesinin hem ilin hem de bölgenin en güzel yeri olduğunu belirterek, “Edremit'i daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kız Kalesi Seyir Tepe Cafe Sosyal Tesislerinde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu yöneticileri, temsilcileri ve çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

İftar sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Say, her zaman eleştiriye açık bir hizmet vereceklerini belirtti. Hizmet konusunda hiçbir ekonomik ve sosyal bahanenin altına sığınmadan ilçeyi getirildiği noktadan çok daha ileri bir noktaya taşımak için yoğun gayret sarf edeceklerini ifade eden Başkan Say, “Medya bizim üçüncü gözümüzdür. Bu manada biz her zaman eleştiriye açık bir hizmet vereceğiz. Bu sayede olumlu eleştiriler yapıldığı zaman toplumun da faydasına olacaktır. Her zaman diyalog kapımız açık olacak. Edremit ilimizin ve bölgemizin en güzel yeridir. Bizler de Edremit'i geldiği noktadan daha ileriye taşıyacağız. Tabi bunu da hiçbir ekonomik ve sosyal bahanenin altına sığınmadan yapacağız” diye konuştu.

“Güzel müjde ve projelerle karşınıza çıkacağız”

Yakın zaman içinde güzel projelerin müjdelerini vermeye başlayacaklarına dikkat çeken Say, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje üretme bütçe işidir. İnşallah ekonomik ve siyasi olarak da güzel günlerimiz yakındır. Edremit son zamanlarda turizmiyle ön plana çıktı. Ancak biz Edremit'in sadece sahilden ibaret olmayacağını seçim kampanyamızda da vurgulamıştık. Edremit'in suyunu içen insanların çoğu sahilin ardından yaşayan insanlarımızdır. Bu sorunların farkındayız. Bu anlamda altyapı projelerini takip ediyoruz. Alt yapı konusunda da ciddi bir aşamaya geldik. İller Bankası bunun resmi işlemlerini yürütüyor. Edremit'in büyük bir kısmında alt yapı yok. Edremit Belediyesi olarak bunun takipçisiyiz. İnşallah güzel müjdelerle, projelerle karşınıza çıkacağız. Edremit'in istihdam, turizm ve en önemlisi yaşam kalitesi anlamında daha güzel yerlere gelmesi için mücadele edeceğiz.”