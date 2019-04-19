İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Edremit Belediye Meclisi toplandı

Van’ın Edremit Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez toplandı.

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez toplandı.


AK Parti'li Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında toplanan belediye meclisi toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 12 AK Parti ve 19 HDP'li üyeden oluşan meclis toplantısı; yeni başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelerinin belirlenmesi ile devam etti.


Diğer gündem maddelerinin de tek tek görüşülmesinin ardından bir konuşma yapan Başkan Say, hayırlı olması temennisinde bulundu. İkinci meclis toplantısının ise 6 Mayıs 2019'da yapılacağını ifade eden Başkan Say, daha sonra ilk meclis toplantısı oturumunu kapatarak, meclis üyelerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.