Edremit Belediye Meclisi toplandı

Van'ın Edremit Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediyesi Kanunu'nun 20 ve 21'nci maddesi gereğince mayıs ayı olağan toplantısını 5 ayrı birleşimde tamamlandı. Belediye meclis salonunda 6 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 10 Mayıs 2019'da sona eren birleşimlerde, toplam 27 madde görüşülerek karara bağlandı. Belediye meclisinde; 2018 mali yılı idare ve kesin cetvellerinin görüşülmesi onaylanırken, imar planına yapılan 232 adet itiraz dilekçenin değerlendirilmesi için imar ve bayındırlık komisyonlarına havale edildi. Meclis oturum günlerinin görüşülmesi, Tarihi Kentler Birliği ile Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçimi ve komisyonların kurulması gibi maddeler karara bağlanırken, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler komisyonu, kadın komisyonu, ekolojik komisyonu, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve doğal afetler komisyonu, sağlık komisyonu, hukuk ve temel haklar komisyonu, eğitim gençlik ve spor komisyonu, ekonomi ve toplumsal kalkınma komisyonu, dezavantajlılar komisyonu, turizm kültür ve sanat komisyonu, din ve inanç komisyonu, inceleme ve araştırma komisyonu, trafik ve ulaştırma komisyonu, madde bağımlılığı ile mücadele komisyonu, Van Gölü iyileştirme ve koruma komisyonu, tarım ve hayvancılık komisyonu, enerji ve doğal kaynaklar komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirildi. Toplantı, meclis üyelerinin son olarak faaliyet raporlarının görüşülmesini de oylamaya sunması ile sona erdi.