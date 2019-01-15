Ayak Yarışmasında, Edremit Belediyesi Boulder Takımı derece elde etti.

Malatya'da 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde arasında gerçekleştirilen yarışlara Van ilinden 15 sporcu ile katılan Edremit Belediyesi Boulder Takımı, ilk deneyimini de yaşamış oldu. Renkli manzaraların yaşandığı yarışlarda, sporcular kıyasıya yarıştılar. Yapılan müsabakalar sonunda kızlardan Aysel Alim 3'ncü, Hilal Ozant 4'ncü, erkeklerde de Selim Ergün 4'ncülük elde ederek, 9-10 Şubat tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek olan Küçükler, Gençler Türkiye Boulder Cup 2. Ayak Yarışmasına katılmaya hak kazandılar.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekili'nin farklı kategorilerde 32 spor branşını kazandırdığı Nur Tatar Spor Salonunda yer alan boulder salonunda hazırlanarak yarışlara katılan sporcular, ilk yılda derece elde etmeyi başardılar. Her gün lisanslı sporcu sayısının arttığı Edremit'te, geçtiğimiz yıl da yeni kurulan kano takımı Eskişehir'de yapılan müsabakalarda Türkiye 3'nlücüğü elde etmişti. Kürek takımı da Sakarya Sapanca'daki yarışlarda erkek ve kızlarda yine Türkiye 3'lüğü elde etmişti.