İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edremit Belediyesi ekipleri bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtardı

Van’ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya’da gerçekleştirdiği çalışmalarda bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtarırken bir çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkarttı.

Van'ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'da gerçekleştirdiği çalışmalarda bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtarırken bir çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkarttı.


Depremden hemen sonra Malatya'ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD yetkililerinin koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak enkazdan Suriyeli Abdul Muhaimen Alsheikh (5) 33 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Aynı enkazda yürütülen çalışmalarda Walaa Al Sheikh (28) isimli kadın da sağ olarak çıkarılırken, 4 yaşındaki oğlu Ayman Muhammed Alsheikh'in ise cansız bedeni bulundu.


Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.