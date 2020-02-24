Edremit Belediyesi ile Ahbap Derneği'nden sokak hayvanlarına Sıcak Yuva

Edremit Belediyesi'nin son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Ahbap Derneği Van Şubesi, sokak hayvanlarına yönelik projelerini Edremit Belediyesi ile birlikte hayata geçirdi. Edremit Belediyesi'nin destekleriyle paletlerden yuvalar yapan dernek üyeleri, üretilen paletleri sokak hayvanları için Edremit Belediyesi ekipleri ile birlikte Esentepe Mahallesi'nde belirli noktalara bıraktı. Sabah saatlerinde paletleri marangozhaneye getiren ekipler ile dernek üyeleri, burada kısa sürede yuvaların hazırlanmasıyla birlikte hazırlamış oldukları yemlerle birlikte Esentepe Mahallesi'ne geldiler. Hayvan sever vatandaşların da katılımı ile daha önceden belirlenen noktalara yuvalar bırakılırken, içlerine hayvanlar için yemler konuldu.

“Edremit Belediyesinin çalışmaları takdire şayandır”

Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ahbap Van Çevre Kurulu Başkanı Mihriban Balta, sözlerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etmekle başladı. Edremit Belediyesi'nin sokak hayvanları konusunda güzel çalışmalara imza attığını ve bu çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Balta, hayvan dostu bir belediye örneği sergilediklerini kaydetti. Sokak hayvanları ile ilgili bir çalışmaya da derneklerinin imza attığını anlatan Balta, “Bu anlamda Edremit Belediyesi bize her türlü desteği sundu. Belediyemizin bu destekleriyle birlikte bugün bu yuvalarımızı sokak hayvanlarımız için belirli noktalara bıraktık. Ben bu anlamda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a sokak hayvanlarına ve bizlere sunmuş olduğu desteklerden dolayı tekrardan şükranlarımı sunuyorum” dedi.