Edremit Belediyesi, kınama kararını TFF'ye gönderdi

Van'ın Edremit Belediyesi, meclis gündeminde alınan Van Spor'a saldırı kararını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Dün gerçekleşen kasım ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Sakaryaspor ve Van Spor karşılaşması sonrası Van Sporlu futbolcu ve yönetimine yönelik yapılan saldırıyı kınanmıştı. Meclis üyelerinin tam destek verdiği ve oy birliği ile kabul edilen kınama kararı, Edremit Belediyesi tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna gönderildi. Bu tür çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunun vurgulandığı kararda, sporun kardeşlik olduğu dile getirildi. Böylesi hadiselere müsamaha gösterilmemesi ve gerekli sürecin işletilmesi istendi.