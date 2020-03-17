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Edremit Belediyesi, kiracılarının borçları 2 ay erteledi

Van’ın Edremit Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.

Van'ın Edremit Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.


Edremit Belediyesinde yapılan açıklama ve akabinde Edremit Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Korona virüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren iki ay süreyle ertelenmiştir” ifadesi kullanıldı.


Erteleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan sıkıntılı süreç ile birlikte böylesi bir uygulamaya gittiklerini belirtti. Başkan Say, “Alınan tedbirlerle birlikte iş yapamama tedirginliği yaşayan ve bu süreçte ödeme güçlüğü çekecek olan belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri iki ay süreyle ertelenmiştir. Böylesi durumlarda gerek maddi gerekse de manevi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu tür sıkıntıların böyle üstesinden gelebiliriz” dedi.

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