Edremit Belediyesi personeline ‘Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri

Van'ın Edremit Belediyesinin her ay düzenlediği 'hizmet içi eğitim' programı kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Edremit Belediyesi Madde Bağımlılığı Komisyonu tarafından organize edilen seminer, Halk Sağlığı Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. Edremit Belediye Meclisinin toplantı salonunda düzenlenen 'hizmet içi eğitim' programında, Sosyal Hizmet Uzmanı Züleyha Arslan tarafından belediye personeline madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde; madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, slayt sunum eşliğinde personele, ‘vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları ve narkotik sokak adları' başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Vedat İlli, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı seminer, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.