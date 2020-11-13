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Edremit Belediyesi tüm personeline korona testi yaptırdı

Van’ın Edremit Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında sahada 7/24 hizmet veren tüm personeline test yaptırdı.

Van'ın Edremit Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında sahada 7/24 hizmet veren tüm personeline test yaptırdı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Edremit Belediyesi, hem kendi personellerini hem de halkı korumak amacıyla tüm personelini teste tabi tuttu. Tüm birimlerde aynı uygulama gerçekleştirilirken, belediyenin tüm alanları ise dezenfekte ediliyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, özellikle vatandaşla birebir muhatap olan sahada hizmet veren tüm personeller ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kendi istekleri doğrultusunda test yaptırdıklarını kaydetti. Başkan Say, “Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Hizmet binamız başta olmak üzere tüm birimlerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek HES kodu uygulaması başlattık. Vatandaşın kurumumuza girişlerinde HES kodu uygulamalarını yaparak girişleri öyle sağlamaktayız. Gerek bilgilendirme çalışmalarımız gerekse de sahadaki tedbirlerimizle yaygın hale gelen bu salgını inşallah kontrol altına alacağız. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

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