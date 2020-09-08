Edremit Belediyesinde 'HES kodu' dönemi

Van'ın Edremit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasını başlattı. Belediye personeli ve vatandaşlar, HES kodu uygulamasıyla hizmet binasına giriş yapabiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile mücadele devam ediyor. Edremit Belediyesi de salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, halk sağlığı için korona virüse karşı titizlikle mücadele ediyor.

Belediyeye girenlerin HES kodu sorgulanıyor

Korona virüs vakalarının yükseliş gösterdiği kentte önlemleri de artıran Edremit Belediyesi, Hayat Eve Sığar kodu onayı uygulaması başlattı. Belediye personelinin yanı sıra hizmet binasına giren vatandaşların ekiplerce HES kodu sorgulanıyor. Sorgunun ardından 'Riskli değil' ifadesi görüldükten sonra vatandaş binaya girebiliyor. 'Riskli kişi' olarak belirlenen vatandaşların da girişlerinin engellenmesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanıyor. HES kodu almayan vatandaşlara da belediye personeli tarafından da gerekli yönlendirilmeler yapılıyor.

“Vatandaşlarımızın sağlıklarını da kontrol altında tutmuş oluyoruz”

Başlattıkları uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüs ile mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasını başlattıklarını söyledi. Belediyeye gelen vatandaşların kodlarını alıp virüse karşı hasta olup olmadıkları noktasında kontrollerin sağlandığını belirten Başkan Say, “Aynı zamanda da belediyedeki vatandaşlarımızın sağlıklarını kontrol altında tutmuş oluyoruz. Belediyemize gelen vatandaşlar bundan sonra Hayat Eve Sığar uygulamasıyla belediyede işlemlerini yapabilecekler” dedi.

HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. Ayrıca e-devlet ve HES uygulaması üzerinden de kolaylıkla kod alınabiliyor.