Edremit Belediyesinden 1. Foto Maraton Yarışması

Van'ın Edremit Belediyesinin, ilçenin kültürü, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak ve vitrinini oluşturmak amacıyla 8-9-10 Haziran 2020 tarihleri arasında ‘1. Foto Maraton' yarışması düzenleyeceği belirtildi.

“Edremit 1. Foto Maraton Fotoğraf Yarışması” konulu düzenlenecek yarışmanın amacı; Van-Edremit'in doğal güzelliklerini, mevsimsel bir perspektiften tüm ülke ile tanıştırmak, Van'ın turizmindeki yerini güçlendirmek ve turizmine katkı sağlamak, Edremit ilçesinin sosyal, kültürel ve beşeri yapısını objektifler aracılığıyla yansıtmak olduğu belirtildi. Van'ın Edremit ilçesinin kültür, insan ve yaşam, tarih, el sanatları, tarım, mimari, doğal yaşam ve doğasının konu alınacağı yarışmanın jüri üyeliğini ise Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk, Murat Doğan, Özkan Bilgin ve Murat Cacim yapacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en zengin ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Bu zenginlikleri tanıtarak Edremit'in vitrinini oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Say, Türkiye çapında bunu profesyonel bir etkinliğe, bir yarışmaya dönüştürmek arzusunda olduklarını anlattı. Başkan Say, “Bizim hedefimiz, Edremit ilçemizin fotoğraf sanatının görsel gücüyle değerlerini ön plana çıkartıp; kültürünün, tarihinin ve doğal zenginliğinin tanıtımını yaparak Edremit'e hak ettiği şekilde vurgu yapmak istiyoruz. Bu şekilde bir taraftan sanata hizmet ederken bir taraftan da ilimizin tanıtımını yapmış oluyoruz. Bu nedenle yapılan etkinliği son derece önemsiyoruz” dedi.

Yarışmacıların her bir kategoriye en fazla 4 fotoğraf ile başvurabileceği ve fotoğrafların boyutları ile kullanılan fotoğraf makinelerinin kapsadıkları en yüksek çözünürlükte olması gerektiği kaydedildi. Yarışmaya katılımın tamamen ücretsiz olduğu ve değerlendirmeye alınacak tüm fotoğrafların kesinlikle başvuru tarihleri arasında çekilmiş olması gerektiği belirtildi.

Yarışma başvurusu 8 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 10 Haziran 2020 tarihinde saat 19.30'da sona ereceği; kültür, doğa ve yaşam olmak üzere 3 farklı kategoride yapılacak olan yarışmanın birincilerine 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere 2 bin TL ve mansiyon ödüllere ise bin TL verilecek. Sergilemelere 200 TL verilirken, drone kategorisinde ise tüm fotoğrafların tek bir kategoride değerlendirileceği ve dereceye girenlerden birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verileceği bildirildi.

Yarışma ile ilgili tüm detayların ise www.edremitbelediyesi.com.tr web sayfasında yer aldığı belirtildi.