İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Van’ın Edremit Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Van'ın Edremit Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.


Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı dikkatli olunmasını istedi. Yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız İsmail Say'ın adını kullanarak, öğrencilere dağıtılmak üzere hayırsever iş adamlarından tablet talebinde bulunulduğu yönünde ihbarlar alınmaktadır. Edremit Belediyesinin yardım ve destek adı altında hiçbir vatandaştan yardım talebinde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşın dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerini bilgilendirmelerini istiyoruz. Hayırsever iş adamlarımız ile irtibata geçerek tablet bahanesiyle dolandırıcılık yapmak isteyen kişi ve kişiler adli makamlara bildirilerek gerekli soruşturma açılmıştır. Olayın takipçisi olduğumuzu belirtir, vatandaşlarımızın da bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.