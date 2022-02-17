Edremit Belediyesinden ‘gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama

Van'ın Edremit Belediyesi, “Yerel bir haber sitesi ve bir kısım sosyal medya hesaplarında, belediyemize ait gayrimenkullerin tek tek satıldığı iddia edilerek kötü niyetli bir şekilde kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmıştır” denildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki son iki yılda girişimlerimiz sonucunda daha önce belediyemize ait olmayan, 12 mahallede 59 adet parsel ve toplamda yaklaşık 255 bin metrekare (yaklaşık 43 futbol sahası büyüklüğünde) gayrimenkulün mülkiyeti belediyemize kazandırılmıştır. Ayrıca bu sürede yaptığımız projelerimizde kullanılmak üzere belediyemize tahsisi yapılan alan büyüklüğü 17 mahallede olmak üzere toplam 414.693,00 metrekaredir (yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde). Yine belediyemize ait olup 3. şahıslarca işgal altında olan onlarca gayrimenkul işgalden kurtarılmıştır.

Bunlardan bir kısmı belediye hizmetlerinde kullanılmayacak nitelikte olduğundan; açık ihale usulüyle şeffaf bir şekilde satılarak belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynak oluşturulmaktadır. Belediye hizmet alanı vasfında olan hiçbir gayrimenkulümüz satılmamıştır ve satılmayacaktır. Tüm Türkiye'de belediyeler ve yerel yönetimler arsa ve gayrimenkul üretirler ve bunun bir kısmını da kaynak oluşturmak amacıyla satarlar. Bu durum olağan ve biliniyor iken sanki belediyemizin tüm gayrimenkulleri satılıyormuş algısı oluşturulması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmayıp, satışa çıkarılan gayrimenkullerin, onlarca kat fazlası değerinde ve yaklaşık onlarca kat fazla metrekare gayrimenkulü belediyemize kazandırmış durumdayız. Belediyemizce son iki yılda; Edremit'te 40 yıldır yapılmayan temel belediyecilik hizmetleri yapılmaktadır ve onlarca yeni proje hayata geçirilmiştir. Halkımızın ihtiyacı olan ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu hizmetlerin de kaynak üretilerek yapılabileceğini kamuoyunun takdirlerine arz ederiz” denildi.