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Edremit Belediyesinden Göçmenlere Anlamlı Destek

Van merkez Edremit Belediyesi, yurda kaçak yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yiyecek temin ederek sahip çıktı.


Kaçak yollarla yurda giriş yapan göçmenler, başka illere gitmek için Van otogarına geliyorlar. Duyarlı vatandaşların ihbarları üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla belediye ekipleri harekete geçti. Hızlı bir şekilde yiyeceklerin temin edilmesi ile birlikte Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gidildi. Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Kazak'ın öncülüğünde her bir göçmen ile tek tek ilgilenilirken, göçmenlerin sevk ve ikamet sorunlarının çözümü için de Van Göç İdaresi ile irtibata geçildi. Kendilerine yapılan anlamlı yardım karşısında belediye yetkililerine teşekkür eden göçmenlerin mutlulukları yüzlerine yansırken, belediyenin bu desteği ise çevredeki vatandaşlarca takdirde karşılandı.

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