-Edremit Belediyesinden ilaçlama çalışması

Van'ın Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ekibi, bahar mevsimi nedeniyle ilçede toplum sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Yaz aylarının başlıca sorunlarından olan sinek ve haşerelere karşı ilçe merkezindeki su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor. İlk olarak Edremit sahil bandında yapılan ilaçlamada biyolojik ilaçlar kullanılarak larvaların tamamen yok edilmesi hedeflenirken, diğer canlıların ilaçlamalardan etkilenmemesi sağlanıyor.