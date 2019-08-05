İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit Belediyesinden mezarlık temizliği

Van’ın Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yaparken, yolları ise tazyikli suyla yıkadı.

Van'ın Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yaparken, yolları ise tazyikli suyla yıkadı.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken, çevreye atılan çöpler ise bir bir toplatıldı. Geceli gündüzlü çalışan ekipler, mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yolları da tazyikli suyla yıkadı. Arife ve bayram günü mezarlıkları ziyaret edeceklerin rahat etmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.