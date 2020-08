Edremit Belediyesinden öğrenciler için tercih çadırı

Edremit Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen ‘Tercih Rehberlik Desteği' projesi kapsamında Edremit Kent Meydanı'nda tercih çadırı kuruldu. Üniversite adaylarının aldıkları puan doğrultusunda en doğru seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan çadırda öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek verilen danışmanlık hizmetinde öğrencilerin çeşitli sorularına da yanıtlar aranıyor. Rehber öğretmenler eşliğinde bilgisayar ortamında öğrencilerin kazanmaları muhtemel fakülte ve bölümler belirlenirken, 15.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. Öğrenci ve ailelerine mesleki danışmanlık hizmeti ile birlikte fakülte ve programlar hakkında listeler hazırlanırken, çadırın 14 Ağustos Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

“Gençler bu ülkenin ve bizim geleceğimizdir”

Pandemi sürecinde üniversiteye hazırlık döneminde kaynak bulmakta büyük sıkıntı çeken öğrenciler için kaynak kitaplar ve akabinde tabletler dağıtan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her alanda öğrencilerin yanında yer alan başarılarını desteklemek için seferber olan Başkan Say, “Gençler bu ülkenin ve bizim geleceğimizdir. Onların başarılı olabilmeleri için bizde imkanlarımız dahilinde sürekli yanlarında yer almaktan gurur duyuyoruz. Yeni bugün de tercihler konusunda Van Gölü manzarasına karşı ve uzmanlarımız gözetiminde tercih çadırı kurduk. Öğrencilerimiz bazen yanlış tercih nedeniyle istemediği bir okula yerleştiği gibi bazen de açıkta kalabiliyor. Öğrencilerimize bu duruma düşmemeleri için en iyi tercihleri yaptırmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerekli her türlü desteği sunuyoruz. Edremitli gençlerimizden ümit varım inşallah eğitimde çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bu anlamda bu çadırın kurulmasından, rehberlik ve danışmanlığın sunulmasına kadar büyük katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Prof. Dr. Şevli'ye ve ekibine öğrencilerimiz adına ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Başkanımız pandemi sürecinde hep yanımızda oldu”

Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirilen aileler ve öğrenciler gönül rahatlığıyla çadırdan ayrılırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başta olmak üzere belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Tercihler konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşayabildiklerini ifade eden aileler ve öğrenciler belediyenin vermiş olduğu desteğin çok anlamlı olduğunu dile getirdiler. Başkan Say'ın her anlamda öğrencilerinin yanında olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde bunu daha çok hissettiklerini vurgulayan aileler şükranlarını ilettiler.