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Edremit Belediyesinden öğrencilere meyve suyu ve kek sürprizi

Van merkez Edremit Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, adayların ve velilerin heyecanına ortak olarak, okul önlerinde çeşitli ikramlarda bulundu.


Edremit Belediyesi, ilçede yaklaşık 2 bin 300 adayın katıldığı LGS öncesi, öğrenci ve velilere, su, meyve suyu ve kek dağıttı. İlçe sınırları içerisinde 36 okulda eş zamanlı yapılan ikramlarda, adaylar ve velilerinin heyecanına belediye çalışanları da ortak oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada, öğrencilere başarılar dileyen Edremit Belediyesi ekipleri, adaylara maske ve el dezenfektanı da verdiler. Göreve geldiği günden itibaren eğitim ve öğretime sunmuş olduğu desteklerle kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sınav günü de öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul tadilatları başta olmak üzere öğrencilere kaynak ve tablet desteği gibi yardımlar yapan Başkan Say, tasada ve kıvançta her zaman Edremitlilerin hizmetinde olduklarını belirtti. Başkan Say, “Geleceğimizin aydınlık gençlerine LGS'de başarılar diliyorum” dedi.


Adaylar ve veliler ise, yapılan ikramlardan mutluluk duyduklarını belirterek, belediye yetkilileri aracılığı ile Başkan İsmail Say'a teşekkürlerini dile getirdiler.

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