Edremit Belediyesinden öğrencilere sömestr hediyesi

Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmeleri ile birlikte karne hediyesi olarak çeşitli aktiviteler düzenledi.

İlk ve ortaöğretimde sömestr heyecanı yaşayan çocuklar, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği etkinliklerle tatilin keyfini çıkarıyor. Başkan Say, çocukların sömestr tatilini verimli geçirmeleri adına yarıyıl tatilinde öğrencilere müze gezisi ve ücretsiz tiyatro gösterilerin izlemelerini hediye ediyor. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrencilerin bulunduğu Edremit Gümüşdere İlkokulu öğrencileri Van Müzesini gezdiler. Tarihte yaşananlara tanıklık eden öğrenciler Edremit Belediyesine teşekkür ederken, müze gezisi haricinde tiyatro ve animasyon gösterilerinin de düzenlendiği aktivitelere ilkokul öğrencilerinin tatil boyunca götürülecekleri belirtildi.

Göreve geldiği günden bu yana en önemli önceliklerinin başında gelen eğitime destek çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu doğrultuda öğrencilerin her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti. Başkan Say, “Sömestr tatilinde de öğrencileri unutmadık. Edremit Belediyesi olarak ilçe sınırlarımız içerisinde eğitim gören öğrencilerimizin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri adına bir dizi etkinlik tertipledik. Müze gezisi ile birlikte çocuklarımıza aynı zamanda tiyatro ve animasyon gösterileri tertipledik. Yarıyıl tatili sona erene kadar her gün çocuklarımızı bu etkinliklerle buluşturacağız” dedi.