Edremit Belediyesi'nden öğrencilere spor malzemesi

Van'ın merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında belediye bünyesinde bulunan ‘Futbol Okulu' öğrencilerine ayakkabı ve eşofman takımının bulunduğu spor malzemesi dağıttı.

Edremit Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren futbol okulu öğrencilerinden 200 kişiye ayakkabı, eşofman takımı ve maske dağıtıldı. Erdemkent, Memursen, Esentepe ve Erenkent'teki sporculara verilen malzemeler ile birlikte ‘Amatör Spor Haftası' da kutlanmış oldu. Çocukların spora kazandırılması için çeşitli hizmetler sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bugün ise öğrencilere spor malzemesi dağıttı. Erdemkent Parkı'nda bulunan semt sahasında düzenlenen sosyal mesafe kuralları kapsamında programa katılan Başkan Say, 4 mahallede faaliyetlerini sürdüren öğrencilerle buluştu. Burada sporun önemine değinen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Say, 200 öğrenciye ayakkabı ve eşofman takımının bulunduğu spor malzemesi dağıttı. Daha sonra futbol topunun başına geçen Başkan Say, burada farklı grupların bulunduğu takımların kalecilerine penaltı vuruşu yaptı.

“Spor okullarını tüm mahallelerimize yayacağız”

Malzemelerin dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, öğrencilerin sadece spor yaparak zaman geçirmeyeceklerini, yeteneklerini geliştirerek ileriye dönük hazırlanmış olacaklarını söyledi. Başkan Say, “Hizmet manasında bu şehirde yaşayan, her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak bize düşen görev, hizmet edebilmektir. Bu hizmetimizi de çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlayarak yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda kıymetli gençler, spor ve diğer alanlarda iyi yerlere gelecektir. Bizler belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdüreceğiz. İnşallah bu spor okullarımızı tüm mahallelerimize yayarak, daha geniş kitlelere ulaştıracağız” dedi.

Malzemeleri alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, Başkan Say'a da teşekkür etmeyi ihmal etmediler. 60 öğrencinin hazır bulunduğu etkinlikte, geriye kalan 140 öğrenciye ise malzemeleri teslim edilmeye başlandı.