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Edremit Belediyesinden ‘Otsu Yer Örtücüleri Yetiştiriciliği' kursu

Van’ın Edremit Belediyesi, bahçecilik alanında ihtiyaç duyulan kalifiyeli personelin yetiştirilmesi için ‘Otsu Yer Örtücüleri Yetiştiriciliği’ kursu açtı.

Van'ın Edremit Belediyesi, bahçecilik alanında ihtiyaç duyulan kalifiyeli personelin yetiştirilmesi için ‘Otsu Yer Örtücüleri Yetiştiriciliği' kursu açtı.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın bahçecilik alanında meslek edinmek isteyenlerin kendilerini geliştirmeleri, yeniliklere hazırlamak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiyeli elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlemesi konusunda önem verdiği kurs başladı. Edremit Belediyesi toplantı salonunda Türkiye İş Kurumu Van İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğiyle düzenlenen ‘Otsu Yer Örtücüleri Yetiştiriciliği' kursunda 25 kişi eğitim alıyor. Pratik ve teorik olarak sunulan eğitimlerde; ekim ortamı hazırlama, uygun gübreleme yapabilme, hastalık ve zararlılarla mücadele, üretim tekniklerini kullanma konularında eğitimler verilirken, 35 gün sürecek olan kurs sonunda ise katılımcılara ‘Otsu Yer Örtücüleri Yetiştiriciliği Belgesi' verilecek.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu alanda çok ciddi bir boşluğun bulunduğunu ve bu boşluğun doldurulması için böylesi bir kurs açtıklarını belirtti. Amaçlarının bahçecilik alanında meslek edinmek isteyenlerin kendilerini geliştirmeleri, yeniliklere hazırlamak olduğunu ifade eden Başkan Say, “İşgücü piyasasının da ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman sıkıntısını bu gibi kurslarla gidermeyi hedefliyoruz. Bu arkadaşlarımız eğitimleri sonrasında özel fidanlıklarda, seralarda ve daha birçok alanda istihdam edilerek katkı sağlamış olacaklar. Eğitimler akabinde kursiyerlerimiz pratik kısmını da belediyemize bağlı sera, park, sahil bandı alanlarında gerçekleştireceklerdir. Bildiğiniz gibi bu gibi kurslar, birçok şehirde özel merkezlerde ücret karşılığında verilerek yapılmaktadır. Ama biz belediyemiz bünyesinde böylesi bir kurs açarak, arkadaşlarımızın meslek edinmelerine katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

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