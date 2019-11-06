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Edremit Belediyesinden taziye evlerine yardım

Van’ın Edremit Belediyesi, mahallelerdeki taziye evlerine masa ve sandalye desteğinde bulunmaya başladı.

Van'ın Edremit Belediyesi, mahallelerdeki taziye evlerine masa ve sandalye desteğinde bulunmaya başladı.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla Mahalli İdareler ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından taziye evlerine yardım yapılmaya başlandı. İlçe mahallelerinde bulunan taziye evlerindeki sandalye, masa yetersizliği ve kullanışsızlığından kaynaklı olarak gelen talepleri değerlendiren Edremit Belediyesi, bu ihtiyaçların çözümüne yönelik 2 bin adet sandalye ve 500 adet masa dağıtımına start verdi. Bölge halkının kültüründe önemli bir yer tutan taziyeler için ilk olarak Ayazpınar Mahallesi Taziye Evi'ne teslim edilen masa ve sandalyelerin diğer taziye evlerine de ihtiyaca göre verileceği belirtildi.


Belediyecilikte vatandaşa hizmetin öncelikli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İsmail Say, “Vatandaşlarımızın maneviyatlarını en güzel şekilde yerine getirmeleri için belediye olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.


Ayazpınar Mahallesi Muhtarı Hikmet Erdoğan da, taziye evlerine yapılan yardım için Edremit Belediye Başkanı İsmail Say nezdinde emeği geçenlere teşekkür dileklerini ileterek, “Sıkıntımızı her daim çözen Edremit Belediyesine mahallemiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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