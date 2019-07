Edremit Belediyesinden Van Gölü için tam destek

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekilmesi için yapılacak her türlü çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

Van Çev-Der Başkanı Ali Kalçık ve Vangölü Aktivisleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü için Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı makamında ziyaret ettiler. Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması yolunda çekişli aktiviteler yapan dernek yöneticileri, Başkan Say'dan da destek istediler. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili Başkan Say'a bilgiler veren Özel ve Kalçık, Van Gölü için karşılıklı istişarelerde bulundular. Ziyarette Van Gölü'nün önemi masaya yatırılırken, alınacak tedbirlerin ise bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, Van Gölü'nün kentin can damarı olduğunu ifade ederek, her kesimin Van ve göl için yapılacak çalışmalardan geri durmaması konusunda çağrıda bulundu. Van Gölü'ne gerekli önemin verilmemesi durumunda bir ‘Haliç' örneğinin yaşanmamasının kaçınılmaz olduğunu anlatan Başkan Say, “Edremit Belediyesi olarak Van Gölü için her zaman hazır olduğumuzu, her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi isterim. Van Gölü hepimizindir, onu korumak hepimizin başlıca görevidir. Onun için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Van Gölü'nün kirletilmemesi için de vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.