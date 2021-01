Edremit Belediyesinden vatandaşların içini ısıtan ikram

Van'ın Edremit Belediyesi, soğuk kış günlerinde ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor. Belediye, ilçede belli noktalarda dağıtılan ücretsiz sıcak çorba ikramı ile soğuk kış sabahlarında vatandaşın içini ısıtıyor.

Sosyal belediyecilikte ilkleri gerçekleştirmeyi sürdüren Edremit Belediyesi, her alanda vatandaşların kalplerine dokunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sokakta kalan vatandaşlar için kampanya başlatan Edremit Belediyesi, şimdi de vatandaşların içini ısıtmak için çorba ikramına start verdi. Edremit'te hafta içi her sabah 08.00 ile 10.00 saatleri arasında ücretsiz dağıtılan sıcak çorba ikramı kış aylarında da vatandaşın içine ısıtmaya devam ediyor. Hasta yakınları başta olmak üzere işe gitmeye çalışan vatandaşın ilgi gösterdiği sıcak çorba ikramı, pratik bir sabah kahvaltısı imkanı sunarken, vatandaşın büyük beğenisini topluyor. Edremit Belediyesi ekipleri 'Güne sıcak bir çorba ile başlangıç' sloganıyla hazırladıkları ikram standını ilk olarak SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kurdu.

Her gün bin kişilik çorbanın dağıtıldığı etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, insanların sabah evlerinden kahvaltı yapmadan çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtmak adına böyle bir düşüncenin doğru olacağına karar verdiklerini vurgulayan Başkan Say, “Soğuyan hava nedeniyle kardeşlerimizin içini ısıtarak bir nebze de olsun destek olmak istiyoruz. Belediye olarak her kesimden vatandaşımızı düşünüyor ve gayretle çalışıyoruz. Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Edremitli vatandaşlarımız ile paylaşmak” ifadelerini kullandı.