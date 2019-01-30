Edremit Belediyesinden Yemen için yardım kermesi

Van'ın Edremit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 14 adet aile destek merkezinin çalışan ve kursiyerleri tarafından Yemen için yardım kermesi düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde kurulan stantlarda yapılan kermese Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile vatandaşlar katıldı. Edremit Belediyesinin açtığı 14 aile destek merkezindeki hocalar ve kursiyerlerce hazırlanan ürünler, Yemenliler için satışa sunuldu. Başkan Vekili Çiçekli'nin bizzat servis yaptığı kermeste, Yemen'de devam eden sıcak savaş sebebiyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yemenliler yararına satış yapıldı. İki gün sürecek olan kermesten elde edilecek gelir ise Yemen'e gönderilecek.

Yöresel yemekler başta olmak üzere hamur işleri, kitap, el yapımı işlemeler gibi çeşitli malzemeler satışa sunuldu. Düzenledikleri kermes ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Çiçekli, emeği geçen aile destek merkezleri çalışan ve kursiyerleri olmak üzere herkese teşekkür etti. Son zamanlarda en çok ihtiyaç duyulanın birlik, beraberlik ve yardımseverlik olduğunu ifade eden Çiçekli, “Yemen'de yaşanan dramın oluşturduğu mağduriyetleri gidermek ve katkı sunmak amacıyla bu kermesi kurduk. Bizim insani ve İslami görevimiz, gücümüz yettiğince zor durumda kalanların yanında olmaktır. Daha öncede yapmış olduğumuz çeşitli kermeslerden elde edilen gelirleri çeşitli yerlere ulaştırmıştık. Şimdi ise çok daha zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yemenli kardeşlerimize bu kermesten elde edeceğimiz gelirleri ulaştırmayı hedef edindik. Temel ilkemiz Hazreti Peygamber'in (sav) ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifidir. Bu vesileyle yastığını taş, gökyüzünü tavan yapan masum çocukların bizi affetmelerini ümit ediyoruz” dedi.