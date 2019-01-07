Edremit Belediyesinden yemleme çalışması

Van'da havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Edremit Belediyesi ekipleri yemleme çalışması yaptı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Yağan kar ile birlikte havaların soğumasıyla ekiplerce ilçenin çeşitli noktalarına sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kış şartlarında hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını belirtti. Hayvanların aç kalmaması ve ölmemesi için belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere yem bırakıldığını söyleyen Çiçekli, “Havalar elverişsiz olduğu sürece yem dağıtımını yapmaya devam edeceğiz. Tüm hayvanların enerjilerini kaybetmemeleri ve güçsüz kalmalarını önlemek istiyoruz. Buradan tabii toplum olarak da her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.