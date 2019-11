Edremit Belediyesinin 2020 yılı bütçesi onaylandı

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısında 2020 mali yılı bütçe tasarısını görüşerek karara bağladı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı, birçok gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Gündem maddelerinden birçoğu karara bağlanırken, 2020 yılında uygulanacak tarife ücretleri ve harçlarla ilgili bütçe görüşmelerine geçildi. Grup sözcülerine verilen söz hakkının ardından 2020 mali yılı bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi.

Oylamanın ardından 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Say, bütçenin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını belirtti. Başkan Say, “Edremit'e değer katacak bir bütçe olduğunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri nerede eksik varsa, hangi alanlarda acil yapılması gereken işler varsa onların üzerinde durduk. Toplumun her kesimiyle görüşerek, onların problemlerini dinleyerek, gelen talepler doğrultusunda çözüm yolları ürettik. Bütçemizin her kuruşunu vatandaşa hizmet ve yatırım olarak değerlendireceğiz. 2020 yılında tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Edremit'in turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkararak, ekonomik gelişimini sağlayacağız ve yaşanabilir alanlar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.