Edremit Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Van'ın merkez Edremit Belediye Meclisi, yapılan ekim ayı olağan toplantısının oturumunda, 2022 mali yılı bütçe tasarısını görüşerek karara bağlandı.

Edremit Belediyesi Meclis Başkanı Kerem Baynal, başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının 4'nci birleşimi bir çok gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Gündem maddelerinden bir çoğu karara bağlanırken, 2022 yılında uygulanacak tarife ücretleri ve harçlarla ilgili bütçe görüşmelerine geçildi. Grup sözcülerine verilen söz hakkının ardından 2022 mali yılı bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi.

“En iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz”

Meclis sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin istişarelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Say, “Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı ve takip eden görev süremizde de bu şehre en iyi hizmeti vermek için çaba göstereceğiz. 2022 yılında da Edremit için yatırım ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Toplumun her kesimiyle görüşerek, onların problemlerini dinleyerek, gelen talepler doğrultusunda çözüm yolları ürettik. Edremit'in turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkararak, ekonomik gelişimini sağlayacak ve yaşanabilir alanları oluşturmayı sürdüreceğiz. Belediye Meclisince kabul edilen mali bütçemizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda bütçeyi onaylayan tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.