Edremit Belediyesinin sosyal belediyecilik çalışmaları sürüyor

Van'ın Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği ‘Birlikte Güzelleşelim' projesiyle Köprüler İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin güzelleşmelerine katkı sağlarken, öte yandan okulun spor malzemesi ve kitap ihtiyacını da karşıladı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatlarıyla hayata geçirilen ‘Birlikte Güzelleşelim' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Taşkonak İlk ve Ortaokulunda start alan etkinlik, bu hafta Köprüler İlk ve Ortaokulunda devam etti. İmkanları dahilinde eğitime her alanda destek sunan Edremit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ilçedeki okulların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir bütçe aktarmıştı. Bunun haricinde okulların önem arz eden ihtiyaçlarına da sessiz kalmayan Edremit Belediyesi, bazı okulların çevre duvarı yapımı, tehlike saçan lavaboların yenilenmesi gibi ihtiyaçlarını da giderek çözüme kavuşturmuştu. Okullara her anlamda desteğini sürdüren Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleriyle de çocukların mutluluklarına ortak oluyor.

Okula spor malzemesi ve kitap desteği

Van Berberler ve Kuaförler Odası işbirliği ile startı verilen ‘Birlikte Güzelleşelim' projesiyle Köprüler İlk ve Ortaokulu öğrencileri kuaförlerin elinde güzelleşirken, okulun ihtiyaç duyduğu spor malzemelerinden oluşan basketbol ve futbol topu, takım formaları, masa tenisinin yanı sıra Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplarla da ihtiyacı gidermeye çalıştı.

“Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyeceğiz”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin imkanları ölçüsünde ellerinden geleni sunacaklarını belirtti. Gerek genel hizmetler gerekse de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye çalıştıklarını anlatan Başkan Say, “Hizmet manasında bu ilçede yaşayan, her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak, bize düşen görev hizmet etmektir. Sadece belediyecilik anlamında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmelerine katkı sağlamaktır” dedi.