Edremit Erdemkent Parkı hizmete açıldı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Eski TOKİ'de yapımı tamamlanan Erdemkent Parkı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'nde (Eski TOKİ) 12 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve içinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, spor sahaları ve oturma alanlarının yer aldığı park, düzenlenen törenle TOKİ sakinlerinin hizmetine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit'te son birkaç yıl içerinde gerçekleşen büyük hizmet atılımının Van genelindeki tüm ilçelerde benzer şekilde belediye başkanları ve kendileri tarafından elbirliğiyle yürütüldüğünü belirtti. Edremit'in sahillerinin ülkede gündem olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Hepimizin imkânlarından faydalandığı bu sahil düzenlemesi Van'a ve Edremit'e çok yakıştı. Van'a yaptığımız hizmetleri alt alta sıralamaya vakit yetmez. Ama bazı büyük projelerden söz etmek istiyorum. Van'ın en kıymetli hazinesi olan ve buradan da çok güzel bir şekilde izleyebildiğimiz Van Denizi'nin; ilin ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına katkısı hepimizin malumu. Görevi devraldığımızda Van Denizi, Tuşba ve İpekyolu'nun kanalizasyonu hiç arıtılmadan doğrudan deşarj edildiği için sürekli kirleniyordu. Van Büyükşehir Belediyesi olarak yılların sorununa süratle el attık. İhalesini yaptık. Bir milyon elli bin nüfusun kanalizasyonunu tam ileri biyolojik arıtma yöntemiyle arıtacak tesisimiz Tuşba'da yükseliyor. İnşallah 2020 yılı başında tamamlandığında artık Van Denizi kirlenmeyecek” dedi.

“Modern katı atık entegre tesisini Van'a kazandırıyoruz”

Modern ve muhteşem bir katı atık entegre tesisini Van'a kazandıracaklarının altını çizen Zorluoğlu, “Bir başka büyük çevre projemizin de ihalesini onayladım. Katı atık tesisi olmayan iki büyükşehirden biri Diyarbakır ile birlikte Van'dı. Bu konuya da süratle el attık. Sözleşmesini kısa sürede imzalayacağımız; ayrıştırma ve fermantasyon tesislerini, düzenli depolama sahası ve transfer istasyonlarını bünyesinde barındıran çok modern ve muhteşem bir katı atık entegre tesisini Van'a kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Bu bir dönüm noktasıdır”

Kısa sürede kentte kazandırdıkları hizmetlerin finansman konusuna da değinen Zorluoğlu, “Bu kadar kısa sürede bu kadar hizmet neyle yapıldı? Bize Ankara'dan para yağmıyor. Bizden öncekilere ne kadar para gönderildiyse, bize de aşağı yukarı aynı miktarlar geliyor. Mühim olan bu parayı hangi maksatla kullandığınızdır. Siz bu parayı hizmet için, projeler için, halk için kullanırsanız fazlasıyla yetiyor, şahidi biziz. Ama siz bu paraları halkın hizmetine değil başka maksatlar için kullanırsanız tabii ki yetmiyor. Değerli kardeşlerim, sizlerden bu hususları aklınızda tutmanızı önemle rica ediyorum. Van, Edremit güzelleşsin, bu şehir hak ettiği yatırımları ve hizmetleri alsın istiyorsak tavrımızı ona göre belirlememiz gerekiyor. Bu bir dönüm noktasıdır. Vatandaşlarımızın doğru karar vereceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Erdemkent Mahallesi'nde hizmetlerine devam edeceklerini ifade eden Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bahar aylarından itibaren bu mahallenin kadınları ve çocukları, bu parkta eğlenip dinlenebilecekler. Kendi imkânlarıyla ve çok da ucuza mâl ederek, burayı yapan Edremit Belediyesine teşekkür ediyorum. Buradan bir de müjde vermek istiyorum, hemen parkın üst tarafında iş makineleri çalışıyor. Mahallenin çok önemli bir ihtiyacını giderecek bir tesisin inşaatına başlandı. Erdemkent taziye evi ve aile destek merkezini, büyükşehir belediyemizin de destekleriyle tamamlandığında bu parkla bütünleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu projelerde ve çalışmalarda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin çok desteğini gördük. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu hizmet kervanı, inşallah kesintiye uğramadan 5-10 yıl devam ettiğinde, büyük potansiyele sahip Van ve Edremit, Türkiye'nin ilk on gelişmiş şehri arasına mutlaka girecektir. Allah'ın izniyle, inşallah bunu sizlerle birlikte başaracağız.”

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, başta doğalgaz olmak üzere belediye eliyle ilçeye getirilen pek çok hizmetle, sorunların bir bir çözüme kavuştuğunu belirterek, “Yaşadığımız 2 yıllık zaman zarfında neler yaptığımızı bilmenizi isterim. Er kişinin sözüne değil, işine bakılır demiş eskiler. Bizler elimizden geldiğince az konuşmaya ve çok çalışmaya gayret gösterdik” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesi Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Akay, kurum amirleri ve katılımcılar tarafından kesildi.

Açılış programı, parkın gezilmesinin ardından katılımcılara Van balığı ve ayran aşı ikram edilmesiyle son buldu.