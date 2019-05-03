Edremit Evliya Çelebi Lisesinden büyük başarı

Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Malatya'da yapılan tırmanış müsabakalarında genç erkekler kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Okullar Arası Gençler Spor Tırmanışı Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Spor Salonundaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ve 3 gün süren müsabakalarda, 30 ilden 169'u kadın ve 114'ü erkek olmak üzere toplam 283 sporcu mücadele etti. Edremit Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Işık nezaretinde katıldığı yarışmalarda, birçok derece aldı. Genç Erkekler B Kategorisinde Ercan Temur, Harun Akti, Musa Kiyağ ve Can Moraner'den oluşan takım Türkiye birincisi, Genç Kızlar B Kategorisinde ise Aysel Alim, Seyran Tahan, Hilal Özant ve Rojin Çoban'dan oluşan takım Türkiye ikincisi, Genç Erkek A Kategorisinde ise Yusuf Kaya, Abdullah Ebik, Mustafa Koç ve Murat Metin'den oluşan takım da Türkiye üçüncüsü oldu.

Genç Erkekler A Kategorisinde takım halinde Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Malatya Spor Lisesi ikinci ve Van Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Genç Erkekler B Kategorisinde takım halinde Van Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Malatya Spor Lisesi ikinci ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Dağcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, Türkiye Okul Spor Tırmanış Koordinatörü Mehmet Güllü, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan tarafından verildi.