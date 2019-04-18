Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Olimpiyat Sokağı' açıldı

Van'ın Edremit ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Olimpik Değerler Eğitim Programı (ODEP) çerçevesinde oluşturulan ‘Olimpiyat Sokağı' törenle açıldı.

Törene Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şevket Meydan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Meral Bilmez, böyle güzel bir okulun varlığının ve genç insanları topluma nitelikli bireyler olarak yetiştirme çabasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu tür çabalara saygı duyduğunu vurgulayan Bilmez, “Ancak gösterilen bütün çabaların en güzel tarafı geri dönüşümün olabilmesidir. Hocalarımız çok üstün gayret sarf ediyorlar. Bu gayretlerin kaliteli bir hale dönüşebilmesi için sizin de gayretiniz lazım. Sizlere sunulan olanakları çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Sahip olduğunuz gençliğinizi bu olanaklarla bir arada değerlendirmenizi tavsiye ediyorum” dedi.

Öğrencilerin gelecekte kariyer sahibi olmasının ülke, millet ve toplum için çok önemli olduğunu anlatan Bilmez, “Sizler geleceğin insanları, sahiplerisiniz. Aynı zamanda geleceğin annelerisiniz. Günümüzde çalışan kadının bir gömlek daha ileride olması, çalışma imkânı bulamamış kadınlarımızın demoralize olmasına neden oluyor. Ancak nitelikli insan olmak, çalışmak demek değildir. Hayatın ekonomik alanında varlık gösterebilmek, ülkemiz, toplumumuz ve kadınlarımız adına çok önemlidir. Ancak iş hayatında olmamamız bizim niteliksiz olduğumuz anlamına gelmez. Nitelikli anneler, ev kadınları yemeği çok iyi yapar. Kaliteli insan, nitelikli çocuk yetiştirir. Topluma kalite katar. İnanın siz profesör de olsanız, mutlaka anne olmanın çok daha kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Bir aileye sahip olabilmenin, aileyi kurabilmenin ve onun yöneticisi olabilmenin, kariyer sahibi olmaktan öteye farklı bir değer taşıdığını anlayacaksınız. Bunu göz ardı etmeyin. Sizin kariyer sahibi olması, ülkemiz ve toplumumuz için çok önemli. Ancak bütün unsurlar için kaliteli, huzurlu ailelerin var olması ve sürmesi çok daha önemlidir. Sizleri geleceğin mühendisleri, doktorları, hakimleri, savcıları, Allah'ın izniyle aynı zamanda çok iyi çocuk yetiştirebilen ve nitelikli, donanımlı anneleri olarak hayal ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra sokağın mimarları olan beden eğitimi ve spor öğretmenleri Mehmet Kurşun ve Fetih Çalışkan, Olimpik Değerler Eğitim Programının amacı ve işleyişini sunum eşliğinde anlattı.

Programda konuşan Celal Bayar Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı ve Olimpiyat Komitesi Avrupa Temsilcisi Doç. Dr. Selhan Özbey, Olimpik Değerler Eğitim Programının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Meral Bilmez, Olimpiyat Sokağı'nın açılışını programa katılanlarla birlikte yaptı.

Okulu ve okul içerisinde bulunan Edebiyat Sokağı, İngiliz Edebiyat Sokağını gezen Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, öğrencilerle masa tenisi oynadıktan sonra programını tamamladı.