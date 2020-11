‘Edremit Okuyor' projesi start aldı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Edremit Okuyor' projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Edremit Okuyor” projesi kapsamında gençlerle ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Edremit Okuyor' projesi gençlerin katılımı ilk münazarayla hayata geçirildi. Geçtiğimiz ay hizmete sunulan ‘Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen ilk etkinlik Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın gençlerle buluşmasıyla start aldı. Edremit Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Mustafa Kutlu'nun ‘İyiler Ölmez' isimli kitabı okunarak münazaraya açıldı. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap okuyabilecek tüm kesimleri harekete geçirebilmek hedefiyle başlatılan projede Başkan Say, gençlerle çeşitli konular üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Her hafta farklı okulların ağırlanacağı kıraathanede okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanırken, projenin tüm kesimlerle yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“İnsanlara dokunmadığınız sürece mekanların önemi yok”

Daha sonra burada gençlere hitaben konuşan Başkan Say, gençlere hedefleri doğrultusunda tavsiyelerde bulundu. Millet kıraathanelerinin önemine de değinen Başkan Say, “Göreve başladığımız günden itibaren okullarımızın bütün ihtiyaçlarına dokunduk. Duvarlarından lavabolarına kadar. Aynı şekilde gençlerimizin sınav dönemlerinde kendilerine gerek kaynak kitap gerekse de tablet desteğinde bulunduk. Bundan dolayıdır ki siz ne kadar güzel mekanlar yaparsanız yapın, içindeki insanlara dokunmadığınız sürece bir anlam ifade etmeyecektir. Gerek şahsım gerekse de belediye olarak siz gençlerimizi önemsiyor, her alanda sizlerin yanında olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi bilmenizi isterim” dedi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kıyat'ın da katıldığı program daha sonra, okunan kitaplar üzerinde özetlerin tartışmaya açılmasıyla devam etti.