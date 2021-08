Edremit ‘Spor Üssü' oluyor

Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile yapılan kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile Edremit sporun üssü oluyor.

Nur Tatar Kapalı Spor Salonu yanında yer alan tenis kortları, futbol sahası, basketbol sahası ve kort tenisinin yapıldığı alana Edremit Belediyesi de kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi kazandırıyor. Bir bütünlük sağlayacak ve içerisinde çeşitli spor aktivitelerin yapılacağı kompleks iki önemli proje ile birlikte daha da genişliyor. Sporun her alanında çeşitli çalışmalar yaparak kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden konu ile ilgili bilgiler alan Başkan Say, modern bir yaşam merkezi oluşturmanın yanında sporu da teşvik etmek istediklerini söyledi. Gerek Edremit Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporculara gerekse de bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren sporculara her zaman destek çıktıklarını anlatan Başkan Say, “Bir yandan da gençlerimizin spora yönlendirilmesi için modern fiziki mekanlar oluşturuyoruz. 7'den 70'e herkesin spor yapacağı alanlar açıyoruz. Bu anlamda projelerimize sağladığı destekler için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizde her şey söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Seçimden önce yeni bir gençlik merkezi ve kapalı yüzme havuzu yapmanın sözünü vermiştik. Bugün de bu sözlerimizin yerine geldiğini ve yapımı aralıksız devam eden inşaatlarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimize, ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.