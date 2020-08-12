Edremit Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ'de su kesintisi

Van'ın Edremit ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen ani arıza dolayısıyla 4 mahallede su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince 1. No'lu terfi merkezini besleyen şebeke hattında oluşan arızanın onarım çalışmaları süresince 4 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. Edremit Yeni TOKİ, Kiracılar TOKİ, Ayazpınar ve Doğanlar mahallelerinin su kesintisinden etkileneceği ifade edilen açıklamada, “Ekiplerimize arıza bildirimi düşmesiyle birlikte onarım çalışmaları için harekete geçildi. Yapılacak onarım çalışmalarının 12 Ağustos 2020 saat 12.00'da başlanacağı ve 12 Ağustos 2020 saat 24.00'a kadar süreceği belirtildi. Çalışmaların yapılacağı saatler içerisinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini almaları önem arz etmektedir” denildi.