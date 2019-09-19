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Edremitli muhtarlara 'Narko Rehber' eğitimi

Van’ın Edremit Belediye Başkanlığı Muhtarlar Müdürlüğünün girişimleri ile Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlara yönelik ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi.

Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı Muhtarlar Müdürlüğünün girişimleri ile Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlara yönelik ‘Narko Rehber' eğitimi verildi.


Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim seminerinde muhtarlar bilgilendirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından slayt gösterimler eşliğinde muhtarlara, vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları ve narkotik sokak adları başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

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