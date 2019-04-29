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Edremitli öğrenciler İspanya'da

Van’ın Edremit ilçesindeki Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, AB Erasmus+ projesi kapsamında İspanya’ya gitti.

Van'ın Edremit ilçesindeki Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, AB Erasmus+ projesi kapsamında İspanya'ya gitti.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fadıl Karaman, proje kapsamında 23 Nisan 2019 tarihinde İspanya'nın Malaga kentine gittiklerini söyledi. Şu anda Marbella'da proje kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Fadıl Karaman, Sevilla ve El Hamra Sarayı'nın bulunduğu Granada'ya kültürel geziler de düzenlendiğini kaydetti.

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