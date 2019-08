Edremit'te 4. geleneksel bayramlaşma töreni

Edremit Kaymakamlığı ile Edremit Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma, Kurban Bayramının 2. günü saat 17.00-18.00 arası Edremit Kent Meydanı'ndaki sahil bandında yapıldı. Kurulan stantlarda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın yerlerini alması ile başladı. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, bazı sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bugün hem Kurban Bayramı'nın güzelliğini yaşamak hem de 5 yılı aşkındır Van'a Edremit'e güzel hizmetler sunan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ile son bayramlaşmada bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Say, “Vali Yardımcımız Atıf Çiçekli'ye, gerek Edremit'e gerekse de Van'a yapmış olduğu ve önümüzdeki nesillere de aktaracağımız güzel hizmetleri için teşekkür ediyorum. Başarılı hizmetlerini inşallah gittiği her yerde de yapacaktır. Biz kendisine güveniyor ve inanıyoruz. Bizlerde inşallah aldığımız bu emaneti ve hizmetleri elimizden geldikçe daha ileriye götürmeye çalışacağız. Daha güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

Daha sonra konuşan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ise, görevi tevdi ederken, işi ehline teslim ettiğini her defasında deklare ettiğini belirterek, “Rabbim başkanımızın yardımcısı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Tek bir arzum var, bu meydanın tıka basa Edremitlilerle dolması, birlik ve beraberliğin sembolü olmasıdır. Mesleğe atıldığımda çok kendimi geliştirme imkanım olmadı. Ama Elhamdülillah Edremit bize o fırsatı verdi, daha iyi hizmet edebilmemiz adına gecemizi gündüzümüze katarak, gece 12'lere kadar toplantılar yapardık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin sadece Rıza-i İlahi doğrultusunda hizmet etmenin peşinde koştuk. Rabbimde işlerimizi kolaylaştırdı, geride güzel çalışmalar bıraktığımıza inanıyorum. Umut ediyorum Allah bize burada yaptığımız işlerin benzerlerini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapma fırsatı versin. Sizlere hizmet etmek benim için şerefti, çok kıymetliydi. Allah sizlerden razı olsun. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından program, Kaymakam Çiçekli'nin ve Başkan Say'ın vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, bayramlaşmaları ile sona erdi.