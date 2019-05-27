Edremit'te Abdurrahman Önül konseri

Van'ın Edremit Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle Ramazan ayının maneviyatı yaşanırken, ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül de bir konser verdi.

Van Gölü sahilinde her akşam verilen iftar yemeği ve sonrasında organize edilen etkinliklerle vatandaşlar, Ramazan ayının maneviyatını dolu dolu yaşıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, AK Parti Edremit ilçe teşkilatı, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül de sahne aldı.

İlçe halkı başta olmak üzere Vanlılara unutulmayan bir gece yaşatan Önül, okuduğu birbirinden güzel ilahilerle Edremitlilerin gönlünde taht kurdu. Önül'ün Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdiği etkinlikte, bazı vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşadı. Kendisini Edremitlilerle buluşturmasından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a da teşekkür eden Önül, Edremit'ten övgü dolu sözlerden bahsederek, Vanlılarla bir daha buluşmak üzere konser alanından ayrıldı.