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Edremit'te ‘Açık Kapı Birimi' hizmete girdi

Van’ın Edremit Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesinin hedeflendiği ‘Açık Kapı Birimi’ hizmete girdi.

Van'ın Edremit Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesinin hedeflendiği ‘Açık Kapı Birimi' hizmete girdi.


Edremit Kaymakamlık binası giriş katında fiziki ve teknik alt yapısı oluşturularak hizmete hazır hale getirilen Açık Kapı Banko ve Bürosunda incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, “Kaymakamlığımıza yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere; İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ‘Açık Kapı' projesi 81 ilin dahil olduğu bir proje olarak ilçemizde de kaymakamlık binası girişinde hizmete başlamıştır” dedi


Vatandaşların sorun ve taleplerinin Açık Kapı Biriminde değerlendirilmeye alınacağını ifade eden Kaymakam Çiçekli, “Açık Kapı” projesinin hayırlı olmasını diledi.

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