Edremit'te belediye personeline “korona virüsü” eğitimi

Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nün organize ettiği etiğim Edremit Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir çok kurumun talepte bulunduğu eğitimlerin ilki Edremit'te belediye de start aldı. Yoğun katılımın gösterildiği eğitimde Dr. Fatih Aksaç, kış aylarında artış gösteren gribal enfeksiyonlar ve Çin'de 2019 yılı sonunda başlayarak bir çok ülkeyi etkisi altına alan ölümcül bir virüs olan Koronavirüsü hakkında önemli bilgiler verdi. Kış mevsiminde insan vücudunun hastalıklar karşısında savunmasız kalıp, bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen Dr. Aksaç, bu zamanlarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan gripten korunmanın yolunun kişisel hijyene ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Aksaç, “Gribal enfeksiyonlara karşı ilk yapılması gereken vücut direncini artırmaktır. Gribal vakalarda öncelikle yapılması gereken koruyucu hekimlik yani hasta olmadan önce önlem almaktır. Hasta kişilerden uzak durmaya çalışmak, ellerimizi sık sık uygun şekilde yıkamak, beslenmeye dikkat etmek, yeterli miktarda C vitamini almak gerekir” dedi.

Dünyayı alarma geçiren koronavirüsü ile ilgili de belediye personeline önemli bilgiler veren Dr. Aksaç, kişisel hijyen uyarısı yaparak özellikle el yıkamanın bulaşıcı hastalıklarda çok önemli olduğunu kaydetti. Dr. Aksaç, koronavirüs konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirterek "Koronavirüsle ilgili olarak şu an itibarıyla ülkemizde herhangi bir paniğe neden olacak bir vaka bulunmamaktadır. Koronavirüsleri daha önce SARS diye çıktı, Çin'de yayıldı. Çin'in Vuhan eyaletinde deniz ürünleriyle ilgili bir pazarla teması olan insanlarda çıktı ve çoğu ülkeye yayıldı. Koronavirüsü, SARS gibi tehlikeli olması yanında bu hastalıktan daha hızlı yayılması yüzünden daha korkutucu. Bu hastalığa karşı bizler de hijyen başta olmak üzere gerekli önlemlerimizi almalıyız” ifadelerini kullandı.

Dr. Fatih Aksaç, eğitim sonunda belediye personelinin konuyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.